Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе снова рост: сводка по коронавирусу за сутки ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей ● В Крыму резко выросло число «тяжелых» пациентов с COVID-19 ● Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна
Десятки мобильных групп ищут нарушителей масочного режима в Симферополе
фото © Новости Крыма
В крымской столице в пятницу, субботу и воскресенье работают 20 мобильных групп, созданных для выявления нарушителей масочного режима.
В пресс-службе администрации города сообщили, что проверяющие работают в транспорте, торговых центрах, общепите и увеселительных заведениях.
Вчера, 30 июня, глава администрации города Валентин Демидов лично провел рейд – выявлен один факт нарушения. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса ухудшается и напомнил, что «если мы сейчас не сможем справиться достаточно приемлемыми мерами с пандемией, то все может вернуться к локдауну и пострадают все сферы экономики и сами граждане».
В администрации напомнили, что в Крыму помимо масочного режима действует запрет на посещение заведений общепита с 23:00 до 8:00.
Если в ходе рейда выявляют незначительные нарушение – выносится предупреждение, если нарушение повторное – оформляется административной протокол.
«За нарушение противоэпидемиологических мер физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей, а юридические – до 300 тысяч рублей. Также предусмотрено наказание в виде приостановления деятельности», — напомнил Валентин Демидов.
Ранее сообщалось, что Судаку грозит локдаун в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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