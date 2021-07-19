Происшествия
Жительница Севастополя купила у мошенников авиабилет через сайт-двойник
Женщина перевела на счета мошенников около 9 тысяч рублей за несуществующие авиабилеты.
В ОМВД России по Балаклавскому району обратилась 48-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств с ее банковской карты.
Она рассказала, что решила приобрести авиабилеты в Санкт-Петербург, где планировала провести свой отпуск. На одном из интернет-сайтов на интересующую дату заявительница нашла авиабилет по устраивающей ее цене стоимостью около 3 тысяч рублей. Действуя по инструкции, женщина заполнила свои паспортные данные, выбрала направление, ввела данные банковской карты и нажала кнопку «Оплатить». Сайт выдал ошибку и попросил повторить платеж, женщина выполнила эту процедуру трижды.
Однако билет на электронную почту, указанную ею при покупке, так и не прислали. Женщина обратилась в банк и узнала, что с ее карты списаны денежные средства в размере около 9 тысяч рублей. Осознав, что ее обманули, пострадавшая заблокировала свою банковскую карту и обратилась с заявлением в полицию.
Стражи порядка выяснили, что женщина купила авиабилет на сайте-двойнике, в названии которого была изменена всего одна буква.
В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление и розыск преступника.
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