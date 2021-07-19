Жители Севастополя боятся камней на головы

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Уборка домов и территории, вывоз мусора и аварийных деревьев, ремонт подъездов, детские площадки и зеленые зоны – о своих проблемах жители проспекта Острякова, 216 рассказали представителям власти.

Они выехали на место, чтобы лично оценить состояние дворов и зданий, передает «Первый Севастопольский».

«Вот собак выводят, никто не убирает. В Гагаринском районе стоят такие вот мусорные баки – нарисована собака. То есть ты собираешь это все и туда бросаешь. А у нас ничего нету, абсолютно», – заявила Марина Фролова, председатель дома №216.

«Мы увидели здесь неблагоустроенные придомовые территории. Мы увидели здесь некий акт бесхозяйственности, когда дорогу ведут-ведут и для стыковки с другим участком новой асфальтовой дороги не хватает два метра, бросают и не доделывают. Это парадокс», – сказал сенатор от Севастополя Сергей Колбин.

Мусорные контейнеры требуют замены, жалуются люди. А в некоторых местах их число нужно увеличить, потому что в летний сезон из-за приезжающих туристов мусора становится больше. Заявку с просьбой об этом управляющая компания направит оператору по обращению с отходами, рассказал директор управляющей компании «УК» Илья Полтавский. Кроме того, горожан атакуют тараканы и крысы. С ними тоже обещают бороться. Качество дератизации и дезинсекции проконтролируют сами жильцы. Без их подписей акты от подрядчиков принимать не будут.

«В целом в планах все дома, которые в ведении управляющей компании. Примерно ситуация везде одинакова. Вот эти три проблемы: уборка, дератизация-дезинсекция и покос травы на сегодня первоочередные проблемы. Но нельзя забывать, что не за горами и отопительный сезон, поэтому мы готовимся и к отопительному сезону: проводим опрессовку, у нас график есть. Чтобы к 15 сентября все дома были готовы к зиме», – пояснил Илья Полтавский, генеральный директор ООО «УК».

За коммунальные и жилищные услуги приходят квитанции в среднем на 2 700 рублей в месяц, отмечает председатель дома Марина Фролова. Туда входят взносы за капитальный ремонт, уборку и вывоз мусора. Однако некоторые подъезды до сих пор не обновили. Люди боятся, что старые козырьки во время сильных дождей могут обвалиться на людей.

Власти не исключают выделения дополнительного финансирования за счет бюджета в качестве меры поддержки управляющим компаниям. Но очень многое зависит и от самих жильцов, считает руководитель Главного контрольного управления Вячеслав Аксенов.

Вопрос повышения тарифа, по словам Вячеслава Аксенова, контролируется правительством Севастополя. Любые возможные повышения, по мнению эксперта, должны предусматривать компенсации для малоимущих.

В тексте использованы материалы: Форпост

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