Власти сообщили, что пациент в крымской больнице «скончался при невыясненных обстоятельствах»

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Пациент Ленинской центральной районной больницы совершил попытку нанести себе телесные повреждения в ночное время, а после скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым, комментируя сообщения в соцсетях о подозрительных обстоятельствах смерти одного из пациентов медучреждения.

«Пациентом в ночное время была совершена попытка нанесения себе телесных повреждений, однако причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», – сообщили агентству в минздраве республики.

Ранее в крымских пабликах социальных сетей Instagram и Facebook появились сообщения о том, что один из пациентов больницы в Ленинском районе нанес себе травмы и скончался от полученных ран.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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