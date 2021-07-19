Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +33
море +26

Происшествия

Власти сообщили, что пациент в крымской больнице «скончался при невыясненных обстоятельствах»

17:42 понедельник, 19 июля 2021
Власти сообщили, что пациент в крымской больнице «скончался при невыясненных обстоятельствах»

фото © Новости Крыма

Пациент Ленинской центральной районной больницы совершил попытку нанести себе телесные повреждения в ночное время, а после скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым, комментируя сообщения в соцсетях о подозрительных обстоятельствах смерти одного из пациентов медучреждения.

«Пациентом в ночное время была совершена попытка нанесения себе телесных повреждений, однако причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», – сообщили агентству в минздраве республики.

Ранее в крымских пабликах социальных сетей Instagram и Facebook появились сообщения о том, что один из пациентов больницы в Ленинском районе нанес себе травмы и скончался от полученных ран.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе мопедист без прав и шлема попал под машину и разбился. В Севастополе в районе Фиолента столкнулись MINI Cooper и мопед, водитель последнего в больнице, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Машина с детьми пострадала в ДТП под Севастополем. Вечером 18 июля на трассе Ялта – Севастополь произошло ДТП, в результате которого в больницу были доставлены двое детей.

В Симферополе пять месяцев ищут пропавшего молодого мужчину. В Симферополе продолжаются поиски 26-летнего мужчины, который пропал еще в феврале текущего года.

Мужчина разбился насмерть в «Чертовом ущелье» под Судаком. В Судаке погиб мужчина, сорвавшись в ущелье во время прогулки в районе горы Сокол.

Происшествия
Власти сообщили, что пациент в крымской больнице «скончался при невыясненных обстоятельствах»

Власти сообщили, что пациент в крымской больнице «скончался при невыясненных обстоятельствах»

Пациент Ленинской центральной районной больницы совершил попытку нанести себе телесные повреждения в ночное время, а после скончался.

Общество
Жители Севастополя боятся камней на головы

Жители Севастополя боятся камней на головы

Уборка домов и территории, вывоз мусора и аварийных деревьев, ремонт подъездов, детские площадки и зеленые зоны – о своих проблемах жители проспекта Острякова, 216 рассказали представителям власти.

Общество
В Севастополе напротив памятника Затопленным кораблям появился герб Украины

В Севастополе напротив памятника Затопленным кораблям появился герб Украины фото

Напротив главного символа Севастополя – памятника Затопленным кораблям – неизвестные выцарапали украинский герб.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 405 новых заражений: сводка за сутки

В Крыму 405 новых заражений: сводка за сутки

За 18 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 405 случаев новой коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации