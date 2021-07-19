Происшествия
Власти сообщили, что пациент в крымской больнице «скончался при невыясненных обстоятельствах»
фото © Новости Крыма
Пациент Ленинской центральной районной больницы совершил попытку нанести себе телесные повреждения в ночное время, а после скончался.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым, комментируя сообщения в соцсетях о подозрительных обстоятельствах смерти одного из пациентов медучреждения.
«Пациентом в ночное время была совершена попытка нанесения себе телесных повреждений, однако причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», – сообщили агентству в минздраве республики.
Ранее в крымских пабликах социальных сетей Instagram и Facebook появились сообщения о том, что один из пациентов больницы в Ленинском районе нанес себе травмы и скончался от полученных ран.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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