Происшествия
В Симферополе пять месяцев ищут пропавшего молодого мужчину
В Симферополе продолжаются поиски 26-летнего мужчины, который пропал еще в феврале текущего года.
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Крым».
Пропавший - Игорь Гнатюк 1994 года рождения. «С 25 февраля 2021 года нет достоверной информации о его местонахождении», - уточнили в отряде.
Если вы видели этого человека, звоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный).
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