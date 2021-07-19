В Симферополе пять месяцев ищут пропавшего молодого мужчину

В Симферополе продолжаются поиски 26-летнего мужчины, который пропал еще в феврале текущего года.

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Крым».

Пропавший - Игорь Гнатюк 1994 года рождения. «С 25 февраля 2021 года нет достоверной информации о его местонахождении», - уточнили в отряде.

Если вы видели этого человека, звоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный).

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