В Севастополе введен чрезвычайный класс пожароопасности

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В Севастополе объявлен пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности, в связи с чем посещение лесов туристами временно ограничено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«С 18 июля на территории севастопольского региона действует 5 класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность). В лесничествах установлен усиленный режим дежурства, мобильные группы МЧС России патрулируют особо опасные в пожарном отношении участки. Действует запрет на посещение лесных массивов», – говорится в сообщении ведомства.

В правительстве Севастополя уточнили, что запрет на посещение лесов не распространяется на утвержденные местными властями места отдыха, а также туристические маршруты Большой Севастопольской тропы. В остальных местах нахождение пеших туристов и въезд транспортных средств запрещен.

Правительство опубликовало список утвержденных мест отдыха, на котором специально обозначены зоны («домики»), где разрешено ставить палатки. На остальных разрешенных для отдыха территориях обустройство стоянок запрещено.

Начальник отдела лесного хозяйства Роман Денисов уточнил, что даже в разрешенных для отдыха местах на период действия ограничений разведение огня, использование газовых, электрических и нагревательных приборов для приготовления пищи, а также генераторов запрещено.

Посещение лесов в Севастополе ограничено до 2 августа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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