В Севастополе растет число заболевших COVID-19

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В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 130 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

54 человека выписаны с выздоровлением, двое пациентов скончались. Ранее максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 в Севастополе за весь период пандемии – 129 человек – был зафиксирован 18 июля.

Всего в городе с начала пандемии выявлено 18 907 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 16 521 выздоровел, 800 умерли.

Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки на территории республики подтверждено 405 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального Минздрава, скончались шестеро, 21 пациент выздоровел.

С начала пандемии общее количество заболевших коронавирусом в Крыму достигло 54 774 человек. 47 224 из них выздоровели, 1652 – не справились с болезнью.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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