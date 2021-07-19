Власть
В Севастополе отремонтируют подземный переход
Подземных переходов в Севастополе немного, а состояние имеющихся оставляет желать лучшего.
Но один из них, сообщает телеканал «Первый Севастопольский», обещают привести в порядок в ближайшее время.
Во время дождей подземный переход на проспекте Генерала Острякова заливает, а ночью спускаться в него просто страшно, поскольку здесь царит тьма. Такие замечания Сергей Колбин слышал, еще будучи кандидатом в депутаты Заксобрания. Но в 2019 году добиться капитального ремонта не удалось – был выполнен только ремонт косметический. Сейчас Колбин представляет Севастополь в Совете Федерации, но о просьбе жителей не забыл. И вот спустя два года правительство города выделило на капитальный ремонт перехода 6 млн рублей.
Как сообщил журналистам руководитель ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя» Владимир Давыдченко, строители полностью заменят плитку снаружи и внутри, обновят освещение и ливневые решетки, а также сделают переход пригодным для маломобильных групп населения. Начать работу планируют с понедельника. Подрядчик – ООО «Куб».
В тексте использованы материалы: Форпост
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