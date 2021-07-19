В Севастополе отдыхающие ставят палатки в обвалоопасной зоне

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На пляже в Немецкой балке, которая находится на Северной стороне Севастополя между поселками Орловка и Кача, отдыхающие ставят палатки под отвесными глиняными берегами в обвалоопасной зоне.

В начале месяца на этом месте были установлены предупреждающие таблички и ограждение из столбиков и сигнальной ленты, сейчас данных элементов нет.

Как сообщали местные СМИ, во второй половине дня 16 июля на Северной стороне Севастополя произошел сход грунта в береговой зоне в районе поселка Кача. Объем обвалившегося грунта – около тысячи кубометров.

15 июля во второй половине дня недалеко от Балаклавы в левой части пляжа Васили произошло сползание грунта, крупный обломок горной породы скатился на пляж, повредив палатку, размещенную прямо под склоном.

Как сообщила пресс-служба Севприроднадзора, на пляже Васили «в настоящее время место срыва обломков остается в неустойчивом состоянии, на склоне отмечаются трещины, что может привести в любой момент привести как к повторным обрушениям, так и к сползанию крупных обломков на пляж. Большую угрозу в настоящее время представляет сползание грунта в правой части пляжа, о чем свидетельствует образовавшаяся глубокая трещина. Мы рекомендуем выбирать пляжи, расположенные вдали от уступов и склонов».

В конце июня сообщалось, что из-за выпадения обильных осадков в Севастополе активизировались оползни и обвалы. В частности, были обнаружены крупные сформированные трещины на протяжении 500 метров в районе Немецкой балки.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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