В Севастополе напротив памятника Затопленным кораблям появился герб Украины

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Напротив главного символа Севастополя – памятника Затопленным кораблям – неизвестные выцарапали украинский герб.

Сообщение о трезубце, появившемся у памятного места расстрела революционных моряков крейсера «Очаков», накануне опубликовали в социальных сетях.

В связи с репетицией морской части парада, приуроченного ко Дню Военно-Морского Флота России, доступ к памятнику затопленным кораблям сегодня утром был ограничен военной полицией. Однако СМИ удалось убедиться в том, что опубликованные в сети снимки подлинные, и трезубец по-прежнему находится правее мемориальной доски.

Напомним, что это не первый подобный акт, произошедший у знакового места. В начале июня неизвестные маркерами изрисовали стену, в том числе нанеся на нее ссылки на аккаунты в социальных сетях. Тогда правительство Севастополя запросило записи камер видеонаблюдения, которые вместе с заявлением были направлены в МВД. Вскоре сотрудники ГБУ «Парки и скверы» привели объект в порядок.

В тексте использованы материалы: Форпост

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