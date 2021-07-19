Происшествия
В Севастополе мопедист без прав и шлема попал под машину и разбился
В Севастополе в районе Фиолента столкнулись MINI Cooper и мопед, водитель последнего в больнице, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
Инцидент произошел на автодороге Севастополь – порт «Камышовая Бухта» – мыс Фиолент в десятом часу утра. За рулем иномарки была женщина. Именно она и спровоцировала столкновение, отмечают в ведомстве.
«…при повороте налево не предоставила преимущество движения мопеду, который двигался прямо со стороны Монастыря в направлении Маяка, и совершила столкновение с ним», – говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель мопеда 1973 г.р. получил травмы и был госпитализирован. Отмечается, что ехал он без необходимого защитного шлема, причем сел за руль мопеда без водительского удостоверения.
По факту инцидента проводится проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе пять месяцев ищут пропавшего молодого мужчину. В Симферополе продолжаются поиски 26-летнего мужчины, который пропал еще в феврале текущего года.
Мужчина разбился насмерть в «Чертовом ущелье» под Судаком. В Судаке погиб мужчина, сорвавшись в ущелье во время прогулки в районе горы Сокол.
Дом, гараж и восемь автомобилей: сильный пожар в Симферополе. Сильный пожар в частном секторе вспыхнул на улице Тарабукина в Симферополе, в районе Петровской балки.
Мусорный полигон под Евпаторией потушили на 90 процентов. На данный момент осталось около 10% от первичного возгорания на полигоне ТКО под Евпаторией.
Жители Севастополя боятся камней на головы
Уборка домов и территории, вывоз мусора и аварийных деревьев, ремонт подъездов, детские площадки и зеленые зоны – о своих проблемах жители проспекта Острякова, 216 рассказали представителям власти.
В Севастополе напротив памятника Затопленным кораблям появился герб Украины фото
Напротив главного символа Севастополя – памятника Затопленным кораблям – неизвестные выцарапали украинский герб.
Мужчина разбился насмерть в «Чертовом ущелье» под Судаком
В Судаке погиб мужчина, сорвавшись в ущелье во время прогулки в районе горы Сокол.
Ограничения в Крыму по COVID-19: что меняется с 17 июля
Новые ограничения вводят в Крыму в целях предотвращения распространения коронавируса, соответствующие изменения внесены в указ главы РК о режиме повышенной готовности.
вчера
Автобусный маршрут вызвал гнев севастопольцев
В последнее время новости и события в транспортной сфере Севастополя радуют все меньше. А точнее все больше расстраивают горожан. Очередной пост недовольства появился в соцсети «Вконтакте».