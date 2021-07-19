В Севастополе мопедист без прав и шлема попал под машину и разбился

В Севастополе в районе Фиолента столкнулись MINI Cooper и мопед, водитель последнего в больнице, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Инцидент произошел на автодороге Севастополь – порт «Камышовая Бухта» – мыс Фиолент в десятом часу утра. За рулем иномарки была женщина. Именно она и спровоцировала столкновение, отмечают в ведомстве.

«…при повороте налево не предоставила преимущество движения мопеду, который двигался прямо со стороны Монастыря в направлении Маяка, и совершила столкновение с ним», – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель мопеда 1973 г.р. получил травмы и был госпитализирован. Отмечается, что ехал он без необходимого защитного шлема, причем сел за руль мопеда без водительского удостоверения.

По факту инцидента проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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