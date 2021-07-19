В Крыму закончились свободные койки для больных ковидом

фото © meduza.io

Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в Крыму составляет порядка 10%, при необходимости на базе объектов здравоохранения будут открыты дополнительные места.

Об этом в ходе видеомоста в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия Сегодня» в Симферополе рассказал замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

По его словам, общий коечный фонд в Крыму составляет 14 тысяч мест, при этом под пациентов с коронавирусной инфекцией выделено 3286 коек.

«Сейчас нагрузка до 400 человек в сутки, прежде всего нагрузка на амбулаторию и на стационар. По состоянию на сегодняшнее утро, загрузка у нас около 3000, к сожалению, коечный фонд свободный около 10 %. Но мы стараемся держать эту тонкую грань и не открывать без надобности дополнительные койки, но при этом мы готовы в случае необходимости это сделать», - сказал он и призвал вакцинироваться всех, кто еще этого не сделал, поскольку «коечный фонд в Крыму не резиновый».

Как сообщалось, на сегодняшний день запасы вакцины в Крыму покрывают спрос, в наличии имеется недельный запас доз.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стоп COVID-19: в магазинах Симферополя стартовала новая акция. Акция «Меры профилактики в магазине», направленная на предотвращение и недопущение распространения коронавирусной инфекции, стартовала в торговых центрах Симферополя.

В Крыму откроют дополнительные места в госпиталях для больных коронавирусом. В Крыму готовятся развернуть дополнительные места в госпиталях для больных коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

В Севастополе растет число заболевших COVID-19. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 130 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

В Крыму 405 новых заражений: сводка за сутки. За 18 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 405 случаев новой коронавирусной инфекции.