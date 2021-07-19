Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму рассказали о COVID-ограничениях для туристов ● Стоп COVID-19: в магазинах Симферополя стартовала новая акция ● В Крыму откроют дополнительные места в госпиталях для больных коронавирусом ● В Севастополе растет число заболевших COVID-19 ● В Крыму 405 новых заражений: сводка за сутки
В Крыму закончились свободные койки для больных ковидом
фото © meduza.io
Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в Крыму составляет порядка 10%, при необходимости на базе объектов здравоохранения будут открыты дополнительные места.
Об этом в ходе видеомоста в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия Сегодня» в Симферополе рассказал замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.
По его словам, общий коечный фонд в Крыму составляет 14 тысяч мест, при этом под пациентов с коронавирусной инфекцией выделено 3286 коек.
«Сейчас нагрузка до 400 человек в сутки, прежде всего нагрузка на амбулаторию и на стационар. По состоянию на сегодняшнее утро, загрузка у нас около 3000, к сожалению, коечный фонд свободный около 10 %. Но мы стараемся держать эту тонкую грань и не открывать без надобности дополнительные койки, но при этом мы готовы в случае необходимости это сделать», - сказал он и призвал вакцинироваться всех, кто еще этого не сделал, поскольку «коечный фонд в Крыму не резиновый».
Как сообщалось, на сегодняшний день запасы вакцины в Крыму покрывают спрос, в наличии имеется недельный запас доз.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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