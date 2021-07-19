Общество
В Крыму у берегов мыса Опук резвятся 10 дельфинов
Каждая встреча с млекопитающими, которые живут в Черном море – это радость для крымчан и отдыхающих.
Чаще всего китообразных можно увидеть у берегов Севастополя, Сакского района, Евпатории, Судака, и конечно же у мыса Тарханкут.
Стало известно еще одно место, где обитают милые существа.
- Западное побережье Опукского заповедника является домом для одиннадцати дельфинов Черноморских афалин, среди которых есть и новорожденный, - такой пост появился в сообщении «Заповедного Крыма».
Опук привлекает млекопитающих тем, что здесь мелководье, прозрачная вода, есть рыба и малолюдно. Природоохранный статус территории играет важную роль, отмечают в заповеднике.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученый рассказал, почему на пляжах Крыма нашествие божьих коровок. Пока крымчане радуются прибывшей воде после наводнения, туристы не устают жаловаться на нашествие насекомых. На этот раз пляжи атаковали божие коровки.
В Крыму нашествие пауков и божьих коровок. Крымчане жалуются на массовое нашествие божьи коровок на пляжах Новофедоровки, Николаевки и на Тарханкуте.
Изношенность очистных в Крыму грозит экологической катастрофой. Изношенность очистной инфраструктуры в Крыму является серьезной угрозой.
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