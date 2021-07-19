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Общество

В Крыму у берегов мыса Опук резвятся 10 дельфинов

11:23 понедельник, 19 июля 2021

Каждая встреча с млекопитающими, которые живут в Черном море – это радость для крымчан и отдыхающих.

Чаще всего китообразных можно увидеть у берегов Севастополя, Сакского района, Евпатории, Судака, и конечно же у мыса Тарханкут.

Стало известно еще одно место, где обитают милые существа.

- Западное побережье Опукского заповедника является домом для одиннадцати дельфинов Черноморских афалин, среди которых есть и новорожденный, - такой пост появился в сообщении «Заповедного Крыма».

Опук привлекает млекопитающих тем, что здесь мелководье, прозрачная вода, есть рыба и малолюдно. Природоохранный статус территории играет важную роль, отмечают в заповеднике.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученый рассказал, почему на пляжах Крыма нашествие божьих коровок. Пока крымчане радуются прибывшей воде после наводнения, туристы не устают жаловаться на нашествие насекомых. На этот раз пляжи атаковали божие коровки.

В Крыму нашествие пауков и божьих коровок. Крымчане жалуются на массовое нашествие божьи коровок на пляжах Новофедоровки, Николаевки и на Тарханкуте.

Изношенность очистных в Крыму грозит экологической катастрофой. Изношенность очистной инфраструктуры в Крыму является серьезной угрозой.

Три тонны мяса закупят для подкормки краснокнижных крымских птиц. В 2021 году в Крыму пройдет 14 подкормок черных грифов и белоголовых сипов.

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