В Крыму рассказали о COVID-ограничениях для туристов

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Жестких ограничений относительно приема и размещения туристов в Крыму, аналогичных мерам в соседних Краснодарском крае или Севастополе, на данный момент нет, сертификат о вакцинации не является обязательным условием для отдыха в регионе.

Об этом в ходе видеомоста в международном мультимедийном пресс-центре МИА» Россия сегодня» в Симферополе сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Он уточнил, что для заселения в санаторно-курортные учреждения региона достаточно ПЦР-теста и справки об эпидокружении.

«Наши санаторно-курортные учреждения однозначно требуют ПЦР-справку об отсутствии коронавирусной инфекцией и стандартную справку об эпидокружении. Практически во всех оздоровительных и курортных организациях также требуют справку ПЦР. Но таких жестких ограничений в плане сертификата о прививке на сегодняшний день нет», - сказал он.

При этом Лясковский подчеркнул, что прививаться все же желательно, поскольку туристы сами должны быть заинтересованы в том, чтобы максимально обезопасить себя и не испортить себе и другим отпуск. Он напомнил, что сделать прививку гости полуострова могут и здесь, пункты вакцинации работают, в том числе, на набережных курортных городов и в крупных торговых центрах.

«Любой турист должен понимать: это важно, в первую очередь, для них, потому что они едут на отдых в большое скопление людей», - подчеркнул он.

Ранее глава Минздрава РК Александр Остапенко назвал ситуацию с коронавирусом в Крыму контролируемой и заявил, что в этом курортном сезоне в регионе не планируют вводить обязательную вакцинацию туристов. Позиция может быть изменена только в том случае, если соответствующее решение будет принято на федеральном уровне, подчеркнул министр.

Вместе с тем более жесткие меры по приему на отдых туристов действуют в Севастополе и Краснодарском крае. В частности, с 16 июля для заселения в отели и гостиницы Севастополя взрослым туристам требуется предъявлять сертификат о сделанной прививке от коронавируса двумя компонентами либо справку о наличии антител, полученную не позднее, чем за тридцать дней до обустройства в объекте размещения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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