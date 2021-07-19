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Коронавирус в Крыму

В Крыму откроют дополнительные места в госпиталях для больных коронавирусом

14:47 понедельник, 19 июля 2021

В Крыму готовятся развернуть дополнительные места в госпиталях для больных коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

В республике в сутки по данным Минздрава Крыма вакцинируются от 5 до 7 тысяч человек. Но этого пока не достаточно, чтобы переломить страшную статистику. На полуоcтрове практически ежедневно фиксируют новые антирекорды по заболеваемости COVID-19.

«Заболеваемость растет с каждым днем. Мы еще пока не вышли на плато, прогнозируемая ситуация, мы готовы к развитию, если будет необходимо, мы будем разворачивать коечные мощности», - сказал Лясковский.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 405 новых заражений: сводка за сутки. За 18 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 405 случаев новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Севастополе снова побил рекорд: оперативная сводка. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 129 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

В Крыму снова обновился рекорд по COVID-19. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Крыму за сутки снова обновило исторический максимум.

Ограничения в Крыму по COVID-19: что меняется с 17 июля. Новые ограничения вводят в Крыму в целях предотвращения распространения коронавируса, соответствующие изменения внесены в указ главы РК о режиме повышенной готовности.

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