Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе растет число заболевших COVID-19 ● В Крыму 405 новых заражений: сводка за сутки ● Коронавирус в Севастополе снова побил рекорд: оперативная сводка ● Организаторы «Боспорских врат» оценили запрет фестиваля в Крыму ● В Крыму снова обновился рекорд по COVID-19
В Крыму откроют дополнительные места в госпиталях для больных коронавирусом
В Крыму готовятся развернуть дополнительные места в госпиталях для больных коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.
В республике в сутки по данным Минздрава Крыма вакцинируются от 5 до 7 тысяч человек. Но этого пока не достаточно, чтобы переломить страшную статистику. На полуоcтрове практически ежедневно фиксируют новые антирекорды по заболеваемости COVID-19.
«Заболеваемость растет с каждым днем. Мы еще пока не вышли на плато, прогнозируемая ситуация, мы готовы к развитию, если будет необходимо, мы будем разворачивать коечные мощности», - сказал Лясковский.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму 405 новых заражений: сводка за сутки. За 18 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 405 случаев новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Севастополе снова побил рекорд: оперативная сводка. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 129 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
В Крыму снова обновился рекорд по COVID-19. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Крыму за сутки снова обновило исторический максимум.
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