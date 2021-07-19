Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе снова побил рекорд: оперативная сводка ● Организаторы «Боспорских врат» оценили запрет фестиваля в Крыму ● В Крыму снова обновился рекорд по COVID-19 ● В Ялте пассажиров без масок будут штрафовать ● Ограничения в Крыму по COVID-19: что меняется с 17 июля
В Крыму 405 новых заражений: сводка за сутки
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За 18 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 405 случаев новой коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 359 выявлены при обращении за медицинской помощью, 42 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3323 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 21 человек, выздоровевших за весь период – 47 224 человек.
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Коронавирус в Крыму
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