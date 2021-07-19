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Коронавирус в Крыму

В Крыму 405 новых заражений: сводка за сутки

09:58 понедельник, 19 июля 2021
В Крыму 405 новых заражений: сводка за сутки

фото © gazetauzao.ru

За 18 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 405 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 359 выявлены при обращении за медицинской помощью, 42 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3323 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 21 человек, выздоровевших за весь период – 47 224 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму снова обновился рекорд по COVID-19. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Крыму за сутки снова обновило исторический максимум.

Ограничения в Крыму по COVID-19: что меняется с 17 июля. Новые ограничения вводят в Крыму в целях предотвращения распространения коронавируса, соответствующие изменения внесены в указ главы РК о режиме повышенной готовности.

В Севастополе новый ковидный рекорд: оперативная сводка за сутки. В Севастополе зарегистрированы 125 новых случаев заболевания COVID-19, это суточный максимум за все время пандемии.

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай новой коронавирусной инфекции.

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