В Крым на форум «Россия - страна возможностей» хотят привезти 6 тысяч человек

Около шести тысяч участников планируют привезти в Крым на форум «Россия – страна возможностей», который в нынешнем году совместят с арт-фестивалем «Таврида».

Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, информирует ТАСС.

По его словам, в ходе мероприятия будут соблюдать правила санитарной безопасности.

«Мы исходим из того, что как минимум тысяч шесть (мы там сможем разместить в постоянном режиме. ... Если ковидные ограничения позволят, мы откроем двери, и будем на концерты и какие-то большие мероприятия приглашать всех желающих, не позволят – значит будет замкнутое пространство, но всех победителей проектов платформы «Россия – страна возможностей», мы там ждем», – цитирует Кириенко российское информагентство.

Ранее сообщалось, что российский арт-фестиваль «Таврида» в Крыму планируют в этом году совместить с форумом «Россия – страна возможностей», который должен был пройти в Москве в День молодежи, но был отменен из-за санитарных ограничений из-за коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 19 июля. Сегодня, 19 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Организаторы «Боспорских врат» оценили запрет фестиваля в Крыму. Ущерб от закрытия рок-фестиваля «Боспорские врата» под Керчью составил примерно 11 миллионов рублей, из-за запрета на проведение мероприятия пострадали несколько десятков предпринимателей.

Какой сегодня праздник 18 июля. Сегодня, 18 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Крыму неожиданно выросло количество новых браков. Крымчане стали чаще вступать в брак.