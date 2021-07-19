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Власть

В Крым на форум «Россия - страна возможностей» хотят привезти 6 тысяч человек

12:10 понедельник, 19 июля 2021

Около шести тысяч участников планируют привезти в Крым на форум «Россия – страна возможностей», который в нынешнем году совместят с арт-фестивалем «Таврида».

Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, информирует ТАСС.

По его словам, в ходе мероприятия будут соблюдать правила санитарной безопасности.

«Мы исходим из того, что как минимум тысяч шесть (мы там сможем разместить в постоянном режиме. ... Если ковидные ограничения позволят, мы откроем двери, и будем на концерты и какие-то большие мероприятия приглашать всех желающих, не позволят – значит будет замкнутое пространство, но всех победителей проектов платформы «Россия – страна возможностей», мы там ждем», – цитирует Кириенко российское информагентство.

Ранее сообщалось, что российский арт-фестиваль «Таврида» в Крыму планируют в этом году совместить с форумом «Россия – страна возможностей», который должен был пройти в Москве в День молодежи, но был отменен из-за санитарных ограничений из-за коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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