Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму откроют дополнительные места в госпиталях для больных коронавирусом ● В Севастополе растет число заболевших COVID-19 ● В Крыму 405 новых заражений: сводка за сутки ● Коронавирус в Севастополе снова побил рекорд: оперативная сводка ● Организаторы «Боспорских врат» оценили запрет фестиваля в Крыму
Стоп COVID-19: в магазинах Симферополя стартовала новая акция
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Акция «Меры профилактики в магазине», направленная на предотвращение и недопущение распространения коронавирусной инфекции, стартовала в торговых центрах Симферополя.
Об акции рассказал заместитель главы администрации крымской столицы Владимир Ким.
Так, в целях профилактики посетителям и сотрудникам торговых центров раздали информационные материалы об антиковидных мерах. Тематические памятки получили порядка тысячи человек.
«Основная цель - призвать жителей города соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, чтобы максимально снизить распространение инфекции на территории нашего города. Основные правила, на самом деле, предельно просты: надевать маску в общественных местах, мыть руки как можно чаще, особенно во время посещения общественных мест, пользоваться антисептическими средствами, соблюдать дистанцию, вакцинироваться. Администрация Симферополя призывает жителей и гостей города соблюдать элементарные меры безопасности», - прокомментировал Владимир Ким.
На данный момент акцию по предотвращению распространения коронавирусной инфекции начали крупные торгово-развлекательные центры «Меганом», «Южная Галерея», «Центрум».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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