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Коронавирус в Крыму

Стоп COVID-19: в магазинах Симферополя стартовала новая акция

15:46 понедельник, 19 июля 2021
Севастополь
Стоп COVID-19: в магазинах Симферополя стартовала новая акция

фото © pixabay.com

Акция «Меры профилактики в магазине», направленная на предотвращение и недопущение распространения коронавирусной инфекции, стартовала в торговых центрах Симферополя.

Об акции рассказал заместитель главы администрации крымской столицы Владимир Ким.

Так, в целях профилактики посетителям и сотрудникам торговых центров раздали информационные материалы об антиковидных мерах. Тематические памятки получили порядка тысячи человек.

«Основная цель - призвать жителей города соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, чтобы максимально снизить распространение инфекции на территории нашего города. Основные правила, на самом деле, предельно просты: надевать маску в общественных местах, мыть руки как можно чаще, особенно во время посещения общественных мест, пользоваться антисептическими средствами, соблюдать дистанцию, вакцинироваться. Администрация Симферополя призывает жителей и гостей города соблюдать элементарные меры безопасности», - прокомментировал Владимир Ким.

На данный момент акцию по предотвращению распространения коронавирусной инфекции начали крупные торгово-развлекательные центры «Меганом», «Южная Галерея», «Центрум».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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