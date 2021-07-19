Стало известно на какой срок закроют ялтинское кольцо под Севастополем

С 25 июля Ялтинское кольцо под Севастополем закрывают практически на два года.

Об этом сообщает департамент транспорта городского правительства.

Ограничения вводятся для завершения строительства восьмого, заключительного этапа федеральной трассы «Таврида».

С 25 июля 2021 года по 1 мая 2023 года транспорт должен будет проходить строящуюся развязку по новой схеме. На это время компания «ВАД» обеспечит организацию движения по временным объездным дорогам вокруг Ялтинского кольца.

Работы по строительству двухуровневой развязки с двумя тоннельными путепроводами на месте существующего Ялтинского кольца планируется завершить до 2023 года. Впрочем, строительство последнего участка трассы «Таврида», в рамках которого проходит обустройство современной развязки, идет с опережением сроков.

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