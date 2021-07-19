Севастопольцы жалуются на бесполезный ремонт подъездов

Заплесневевшие стены в подъезде и мешки строительного мусора под окнами – такую обстановку увидела съемочная группа «Независимого телевидения Севастополя» в доме №8 по улице Маршала Крылова. И здесь живут люди.

По словам жильцов дома, почти месяц назад в их подъездах начался ремонт. Но, не успев начаться, работы прекратились – рабочие бесследно исчезли.

При этом, как уверены люди, косметический ремонт подъездов – бесполезен. Из-за неотремонтированных коммуникаций новые стены практически сразу снова придут в негодность, считают жильцы.

«Вот, здесь сделали ремонт. Вот эту стену не заштукатурили, потому что она мокрая. Вот эту стену тоже не сделали – она мокрая – сказал рабочий, когда дошел сюда. Я у него спрашиваю: а что же теперь делать? Он сказал: «Ничего мы делать не будем. Вот так все оставим и бросим«», – рассказала одна из жительниц дома Валентина Сечина.

Штукатурить стены в подъезде бесполезно, считают местные жители. Через неделю они возвращаются в прежнее состояние: покрытие осыпается и сквозь него сочится влага. За несколько лет стены напитались водой, текущей сквозь проржавевшие канализационные трубы.

Менять прогнивший канализационный стояк никто не торопится, говорят жильцы. В управляющую компанию активисты дома ходят почти как на работу. Приезжают слесари, но отремонтировать трубы не могут – их нужно только менять. Люди остались с этой проблемой один на один. В ответ на многочисленные жалобы управляющая компания решила только оштукатурить стены в подъезде.

Но назвать ремонтом то, что получили люди, сложно.

Стены сочатся влагой на третьем и втором этажах. Но больше всего повреждены на первом. И так в двух подъездах. На лестничных клетках даже происходят пожары из-за замыкания электропроводки. К третьему подъезду строители так и не приступили. Да и начатый ремонт не закончили. Как рассказали жильцы, через две недели рабочие уехали на другой объект, оставив под окнами строительный мусор.

Не решают в управляющей компании и другие проблемы жильцов, жалуются люди. Например, после ремонта крыша течь не перестала.

В управляющей компании «УК Гагаринского района-1» нам сообщили, что строители не покидали дом, и ремонт подъездов продолжается.

А на момент работы нашей съемочной группы бригаду якобы срочно вызвали по другому адресу, чтобы закрасить надписи о рекламе наркотиков. Ремонт подъездов в доме №8 по улице Маршала Крылова обещают возобновить 19 июля. Но дополнительно телеканал «НТС» направит информационный запрос в Департамент городского хозяйства.

В тексте использованы материалы: Форпост

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