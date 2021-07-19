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Происшествия

Россиянин устроил драку в одном из баров Ялты и избил посетителя

17:27 понедельник, 19 июля 2021
Ялта
Россиянин устроил драку в одном из баров Ялты и избил посетителя

фото © ria.ru

Пьяный 37-летний житель одного из регионов юга России устроил драку в одном из баров Ялты и избил посетителя, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

«На месте инцидента правоохранители выяснили, что один из посетителей бара, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, повел себя агрессивно и грубо выражался в адрес окружающих. В результате его поведения возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой нарушитель общественного порядка нанес телесные повреждения одному из посетителей», – сказано в сообщении.

Отмечается, что для 36-летнего потерпевшего вызвали скорую помощь, с травмой лица его доставили в ялтинскую больницу.

Зачинщика драки передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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