Происшествия
Россиянин устроил драку в одном из баров Ялты и избил посетителя
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Пьяный 37-летний житель одного из регионов юга России устроил драку в одном из баров Ялты и избил посетителя, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.
«На месте инцидента правоохранители выяснили, что один из посетителей бара, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, повел себя агрессивно и грубо выражался в адрес окружающих. В результате его поведения возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой нарушитель общественного порядка нанес телесные повреждения одному из посетителей», – сказано в сообщении.
Отмечается, что для 36-летнего потерпевшего вызвали скорую помощь, с травмой лица его доставили в ялтинскую больницу.
Зачинщика драки передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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