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Прогноз погоды в Крыму на понедельник 19 июля

00:23 понедельник, 19 июля 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 19 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (аномально-жаркая погода), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (аномально-жаркая погода), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 34, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 71 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 31, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 73 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 31, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 88 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 33, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 71 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 26 до 31, ночью от 26 до 27 градусов. Ветер северный 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 78 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 34, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 78 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 36, ночью от 24 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 88 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 35, ночью от 26 до 27 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 77 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью около 21 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 84 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 75 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 27, в Керчи - 26, в Николаевке - 26, в Севастополе - 25, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 26 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 27, в Одессе - 26, в Сочи - 26, в Турции - 28, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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