Правоохранители закрыли подпольный ломбард в Симферополе

В крымской столице предприниматель под видом комиссионного магазина организовал нелегальный ломбард: предоставлял займы под залог имущества.

Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

«Ранее этот же предприниматель уже привлекался к ответственности в виде штрафа, все по той же статье административного кодекса – предоставление потребительских займов предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление», — уточнили в прокуратуре.

После повторного нарушения прокурор обратился в суд с заявлением о запрете незаконной деятельности. Исковые требования удовлетворены.

Ранее сообщалось, что 18-летний юноша вынес дорогой кассовый аппарат из магазина в Бахчисарае.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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