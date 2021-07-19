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Власть

Правоохранители закрыли подпольный ломбард в Симферополе

18:25 понедельник, 19 июля 2021
Симферополь

В крымской столице предприниматель под видом комиссионного магазина организовал нелегальный ломбард: предоставлял займы под залог имущества.

Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

«Ранее этот же предприниматель уже привлекался к ответственности в виде штрафа, все по той же статье административного кодекса – предоставление потребительских займов предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление», — уточнили в прокуратуре.

После повторного нарушения прокурор обратился в суд с заявлением о запрете незаконной деятельности. Исковые требования удовлетворены.

Ранее сообщалось, что 18-летний юноша вынес дорогой кассовый аппарат из магазина в Бахчисарае.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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