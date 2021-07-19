Власть
Правоохранители закрыли подпольный ломбард в Симферополе
В крымской столице предприниматель под видом комиссионного магазина организовал нелегальный ломбард: предоставлял займы под залог имущества.
Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
«Ранее этот же предприниматель уже привлекался к ответственности в виде штрафа, все по той же статье административного кодекса – предоставление потребительских займов предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление», — уточнили в прокуратуре.
После повторного нарушения прокурор обратился в суд с заявлением о запрете незаконной деятельности. Исковые требования удовлетворены.
Ранее сообщалось, что 18-летний юноша вынес дорогой кассовый аппарат из магазина в Бахчисарае.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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