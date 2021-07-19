Полиция в Севастополе отлавливала нелегалов

В Севастополе полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2021».

В период с 5 по 12 июля на всей территории города проводился первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2021».

В рамках мероприятия «Нелегал-2021» сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с участковыми уполномоченными полиции, а также сотрудниками служб и подразделений УМВД России по г. Севастополю проверили объекты, где задействованы иностранные мигранты.

Во время целевых рейдовых мероприятий полицейские посетили места массовой концентрации иностранных граждан: места проживания (пребывания) и осуществления их трудовой деятельности на рынках, места стихийной торговли и строительные объекты. Полицейские проверили личные документы иностранных граждан, а также документы, дающие им право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

За время проведения мероприятия «Нелегал-2021» сотрудники полиции выявили 9 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, связанных с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, а также 1 преступление, предусмотренное ст. 327 УК РФ, связанное с подделкой документации в сфере миграции. Санкции указанных статей предусматривают крупные штрафы, а в некоторых случаях – лишение свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, за время проведения проверок сотрудниками полиции выявлено 92 административных правонарушения миграционного законодательства.

За совершенные правонарушения в сфере миграционного законодательства сотрудниками полиции составлены административные материалы, влекущие штрафные санкции на общую сумму 172 тысячи рублей.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В МЧС заявили, что пожар на мусорном полигоне в Евпатории полностью потушен. Последние очаги тления, остававшиеся после борьбы с пожаром на мусорном полигоне МУП «Экоград» под Евпаторией, полностью потушены, сообщили в МЧС РК со ссылкой на главу ведомства Сергея Садаклиева.

В Севастополе увеличат штат полиции. Штат полиции увеличат в Севастополе и откроют новое отделение.

В Севастополе в пять раз увеличат число видеокамер на улицах. Число видеокамер, установленных в разных районах Севастополя в рамках проекта регионального УМВД России «Безопасный город», до конца года увеличится впятеро.

В Ялте пассажиров без масок будут штрафовать. Власти Ялты усиливают контроль соблюдения масочного режима на всех муниципальных маршрутах города, водителей и пассажиров без масок будут штрафовать.