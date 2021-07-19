Власть
Поклонская может стать министром в Крыму
фото © NEWS.ru
Министр экологии Крыма Геннадий Нараев может уступить свое место депутату Госдумы и экс-прокурору республики Наталье Поклонской.
Об этом пишет Telegram-канал «ЧКХ».
По информации канала, действующий руководитель ведомства ушел в отпуск с последующим увольнением. Источник называет Нараева ставленником председателя крымского госсовета Владимира Константинова и сообщает, что его «ждет должность в одной из федеральных структур».
Об ожидающейся отставке главы Минприроды РК сообщил и «Крыминформ». По словам источника агентства, об этом сам Нараев объявил своим заместителям.
«Портфель министра обещан покаявшейся и поклявшейся более не мироточить отдельно от линии партии Поклонской, что позволит ей осуществить обещанное и вернутся в Крым в форме. Но в Крыму и не таких кидали», - пишет «ЧКХ».
Ранее Поклонская передумала избираться в Госдуму и сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России». Она заявила, что на новом месте работы может вновь надеть китель.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Глава минприроды Крыма заявил о скорой отставке. Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев намерен покинуть занимаемую должность.
Аксенов придумал рецепт, как победить коронавирус в Крыму. С ростом числа заболевших коронавирусом растет нагрузка на медицинские учреждения.
Новый глава МВД Украины сделал заявление по Крыму. Новый глава МВД Украины Денис Монастырский завил о намерении работать над «восстановлением территориальной целостности страны» в случае вступления в должность.
Крымчане просят Аксенова ввести ограничения для туристов. Крымские пользователи соцсетей предложили главе республики Сергею Аксенову ужесточить требования по приему гостей.
На трассе Севастополь - Ялта произошло массовое ДТП: пятеро погибших
Массовое ДТП произошло сегодня вечером на трассе Севастополь – Ялта недалеко от горы Гасфорта.
Власти сообщили, что пациент в крымской больнице «скончался при невыясненных обстоятельствах»
Пациент Ленинской центральной районной больницы совершил попытку нанести себе телесные повреждения в ночное время, а после скончался.
Жители Севастополя боятся камней на головы
Уборка домов и территории, вывоз мусора и аварийных деревьев, ремонт подъездов, детские площадки и зеленые зоны – о своих проблемах жители проспекта Острякова, 216 рассказали представителям власти.
На трассе Севастополь - Ялта произошло массовое ДТП: пятеро погибших
Массовое ДТП произошло сегодня вечером на трассе Севастополь – Ялта недалеко от горы Гасфорта.
2 часа назад
Фекалии целого квартала стекаются в квартиру одного жителя Севастополяфото
13 часов назад
Паломников удивили «кислотные» футболки в крымском монастырефото
15 часов назад
В Крыму рассказали о COVID-ограничениях для туристов
Жестких ограничений относительно приема и размещения туристов в Крыму, аналогичных мерам в соседних Краснодарском крае или Севастополе, на данный момент нет, сертификат о вакцинации не является обязательным условием для отдыха в регионе.