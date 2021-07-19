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Власть

Поклонская может стать министром в Крыму

21:44 понедельник, 19 июля 2021
Поклонская может стать министром в Крыму

фото © NEWS.ru

Министр экологии Крыма Геннадий Нараев может уступить свое место депутату Госдумы и экс-прокурору республики Наталье Поклонской.

Об этом пишет Telegram-канал «ЧКХ».

По информации канала, действующий руководитель ведомства ушел в отпуск с последующим увольнением. Источник называет Нараева ставленником председателя крымского госсовета Владимира Константинова и сообщает, что его «ждет должность в одной из федеральных структур».

Об ожидающейся отставке главы Минприроды РК сообщил и «Крыминформ». По словам источника агентства, об этом сам Нараев объявил своим заместителям.

«Портфель министра обещан покаявшейся и поклявшейся более не мироточить отдельно от линии партии Поклонской, что позволит ей осуществить обещанное и вернутся в Крым в форме. Но в Крыму и не таких кидали», - пишет «ЧКХ».

Ранее Поклонская передумала избираться в Госдуму и сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России». Она заявила, что на новом месте работы может вновь надеть китель.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Глава минприроды Крыма заявил о скорой отставке. Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев намерен покинуть занимаемую должность.

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