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Общество

Паломников удивили «кислотные» футболки в крымском монастыре

08:15 понедельник, 19 июля 2021

Посетители православного монастыря Святой Анастасии, знаменитого своим бисерным храмом, обратили внимание на яркие изображения на футболках, которые продают у обители.

На изделиях нарисованы: куст поганок с глазами, кричащий человек внутри рта, стекающая на девушку корона, черная бабочка на все лицо женщины.

Как пояснили в монастыре, эти футболки хоть и не имеют никакой православной тематики, однако пользуются спросом среди посетителей.

«Если я мыло или квас произвожу и продаю на территории монастыря, какое отношение они имеют к православию? Выживать как-то надо», — объяснил отец Дамиан.

По его словам, часть рисунков для футболок создает один из послушников монастыря, часть — гостящие художники.

Вместе с тем в Крымской епархии сообщили, что эти необычные футболки продаются не в церковной лавке монастыря, а «какие-то люди осуществляют торговлю для туристов» вне территории обители.

«Это не имеет вообще никакого отношения к монастырю», — заявили в пресс-службе епархии.

В тексте использованы материалы: Форпост

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