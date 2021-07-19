Паломников удивили «кислотные» футболки в крымском монастыре

Посетители православного монастыря Святой Анастасии, знаменитого своим бисерным храмом, обратили внимание на яркие изображения на футболках, которые продают у обители.

На изделиях нарисованы: куст поганок с глазами, кричащий человек внутри рта, стекающая на девушку корона, черная бабочка на все лицо женщины.

Как пояснили в монастыре, эти футболки хоть и не имеют никакой православной тематики, однако пользуются спросом среди посетителей.

«Если я мыло или квас произвожу и продаю на территории монастыря, какое отношение они имеют к православию? Выживать как-то надо», — объяснил отец Дамиан.

По его словам, часть рисунков для футболок создает один из послушников монастыря, часть — гостящие художники.

Вместе с тем в Крымской епархии сообщили, что эти необычные футболки продаются не в церковной лавке монастыря, а «какие-то люди осуществляют торговлю для туристов» вне территории обители.

«Это не имеет вообще никакого отношения к монастырю», — заявили в пресс-службе епархии.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Организаторы «Боспорских врат» оценили запрет фестиваля в Крыму. Ущерб от закрытия рок-фестиваля «Боспорские врата» под Керчью составил примерно 11 миллионов рублей, из-за запрета на проведение мероприятия пострадали несколько десятков предпринимателей.

Какой сегодня праздник 18 июля. Сегодня, 18 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Крыму неожиданно выросло количество новых браков. Крымчане стали чаще вступать в брак.

Какой сегодня праздник 17 июля. Сегодня, 17 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.