Общество
Паломников удивили «кислотные» футболки в крымском монастыре
Посетители православного монастыря Святой Анастасии, знаменитого своим бисерным храмом, обратили внимание на яркие изображения на футболках, которые продают у обители.
На изделиях нарисованы: куст поганок с глазами, кричащий человек внутри рта, стекающая на девушку корона, черная бабочка на все лицо женщины.
Как пояснили в монастыре, эти футболки хоть и не имеют никакой православной тематики, однако пользуются спросом среди посетителей.
«Если я мыло или квас произвожу и продаю на территории монастыря, какое отношение они имеют к православию? Выживать как-то надо», — объяснил отец Дамиан.
По его словам, часть рисунков для футболок создает один из послушников монастыря, часть — гостящие художники.
Вместе с тем в Крымской епархии сообщили, что эти необычные футболки продаются не в церковной лавке монастыря, а «какие-то люди осуществляют торговлю для туристов» вне территории обители.
«Это не имеет вообще никакого отношения к монастырю», — заявили в пресс-службе епархии.
В тексте использованы материалы: Форпост
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