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Власть

Очередная отставка в Крыму: глава Минтопэнерго покинул пост

19:53 понедельник, 19 июля 2021

Глава Минтопэнерго Крыма Евгений Рукавишников уходит в отставку.

Об этом сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов.

«Министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Александрович Рукавишников принял решение об увольнении по собственному желанию. Он покинет свой пост после выхода из отпуска», - написал Аксенов в соцсети.

Евгений Рукавишников вступил в должность в декабре 2019 года.

Ранее в понедельник стало известно о том, что министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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