Власть
Очередная отставка в Крыму: глава Минтопэнерго покинул пост
Глава Минтопэнерго Крыма Евгений Рукавишников уходит в отставку.
Об этом сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов.
«Министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Александрович Рукавишников принял решение об увольнении по собственному желанию. Он покинет свой пост после выхода из отпуска», - написал Аксенов в соцсети.
Евгений Рукавишников вступил в должность в декабре 2019 года.
Ранее в понедельник стало известно о том, что министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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