Новые симптомы: эксперты рассказали об изменениях COVID

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Новые симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, участились у болеющих коронавирусом.

При этом нарушение обоняния и вкуса стало встречаться реже, сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

В интервью газете «Известия» эксперт, говоря о новом варианте коронавирусной инфекции «дельта», подчеркнул, что мутировавший вирус быстрее размножается в организме.

«Произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. Отмечают меньшее число людей, у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы», - цитирует Нетесова издание.

Эксперт отметил, что это случилось в связи с изменением у вируса строения рецептор-связывающего домена S-белка, а также его взаимодействия с клетками.

«Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов», - добавил Нетесов.

В свою очередь руководитель филиала ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов подчеркнул, что изменения в геноме коронавируса естественны, но при отсутствии вакцинации каждый новый его вариант будет более заразным.

«По поводу новых штаммов и изменений, которые происходят в геноме коронавируса. Это естественный процесс, любой возбудитель стремится заразить максимальное количество доступных ему организмов. Если мы не будем ограничивать распространение коронавируса, то каждое новое изменение в геноме, каждый новый вариант вируса будет более заразен и заражать большее количество людей», - отметил эксперт.

Именно по этой причине надо обязательно вакцинироваться, чтобы не давать вирусу видоизменяться дальше и заражать человека, добавил эксперт.

На прошлой неделе чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия COVID-19 далека от завершения, и предупредил о появлении и распространении новых, более опасных штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Пока что в списке «вызывающих озабоченность» фигурируют четыре штамма: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). При этом дельта, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской версии вируса, и продолжает мутировать: недавно стало известно о появлении варианта «дельта плюс».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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