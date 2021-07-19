На трассе Севастополь - Ялта произошло массовое ДТП: пятеро погибших

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Массовое ДТП произошло сегодня вечером на трассе Севастополь – Ялта недалеко от горы Гасфорта.

Как сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, на место происшествия выехала следственная группа.

«Руководство, опытные следователи и следователи-криминалисты выехали к месту происшествия в Балаклавском районе Севастополя, где произошло крупное ДТП. Число пострадавших и жертв уточняется», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, на трассе Севастополь — Ялта в Балаклавском районе произошло ДТП с участием шести автомобилей.

«На трассе Севастополь – Ялта, в районе горы Гасфорта, «Камаз» столкнулся с «Москвичом», где ехали муж, жена и двое детей-подростков, – передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения Севастополя. – Погибли все».

«По предварительным данным погибли пять человек: двое подростков и их родители, которые ехали в автомобиле «Москвич». Кроме того, водитель грузовика был смертельно травмирован», - сообщили в ведомстве и уточнили, что на место происшествия немедленно выехали руководство, опытные следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета.

В комментариях в соцсетях свидетели ДТП предполагают, что водитель самосвала не смог остановить машину из-за отказа тормозов - от грузовика исходил характерный запах гари. Люди утверждают, что до столкновения большегруз несся по встречной полосе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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