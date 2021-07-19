На отдых - в Крым или в Египет? Какие факторы влияют на выбор россиян

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Президент России Владимир Путин 8 июля отменил действие указа от 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта.

Ранее этот документ допускал только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет, а также рекомендовал туроператорам воздержаться от реализации туристического продукта, который предусматривал авиаперелеты, в том числе коммерческие, на территорию Египта, за исключением Каира. Теперь эти ограничения прекращают действовать.

Как возобновление чартерных рейсов в Египет из России повлияет на заполняемость курортов Крыма? Как открытие турецкого направления для россиян сказалось на крымском турбизнесе? Как коронавирусные ограничения, введенные в Крыму и в Краснодарском крае России сказались на туристическом потоке? Может ли повлиять открытие египетского направления для россиян на популярности курортов Египта для украинцев? Почему руководство России закрывало для россиян возможность массового отдыха в Египте и Турции?

Российский туристический бизнес практически моментально отреагировал на отмену действия указа о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила ТАСС, что российские туроператоры могут оперативно запустить чартерные программы на курорты Египта при наличии необходимых слотов. Однако, по мнению Тюриной, спрос на курорты Египта летом вряд ли будет ажиотажным из-за жаркой погоды, но с учетом ограниченного предложения по зарубежным направлениям интерес у российских туристов к Египту все-таки будет.

Как открытие египетского направления для российских туристов отразится на заполняемости и ценах на курортах Черного моря в аннексированном Крыму и соседней России? Руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский полагает, что в этом случае часть туристов, планировавших поездку в Крым, выберут Египет. В то же время, по его мнению, заметную часть турпотока новое направление оттянет только осенью, сообщил Зелинский в комментарии ТАСС.

Российский блогер Александр Горный, переехавший в Крым, опубликовал на сайте «Эхо Москвы» блог «Подтухший крымский туристический сэндвич. Летим в Египет!», в котором проводит параллель между открытием египетского направления для российских туристов и ростом количества заболевших коронавирусом в Крыму. По мнению Горного, за август и сентябрь курорты Крыма и Краснодарского края России «могут лишиться от 200 до 500 тысяч отдыхающих»:

«Для Крыма наступают не лучшие времена и тот оптимизм, который здесь был в мае-июне, отменяется. Россияне любят Крым, какой бы он не был, но хочется туристического разнообразия».

По данным министерства курортов и туризма Крыма, полуостров «два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период». В министерстве утверждают, что в 2018 году Крым посетили 6,8 млн человек, в 2019 году – 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже из-за пандемии коронавируса, тем не менее в министерстве отчитались о более чем 6,3 млн туристов. В этом году, по мнению чиновников, Крым примет около 8 млн человек, а до 2025 года власти надеются увеличить турпоток до 10 млн человек в год.

Председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов высказал мнение, что после периода затяжных ливней, которые привели к наводнениям в регионах полуострова, строить предположения об успешности нынешнего курортного сезона в Крыму довольно сложно. По его мнению, часть туристов, планировавших отпуск в Крыму, может отказаться от этой идеи, но будут и те, кто не изменит своего решения отдохнуть на курортах полуострова.

– В Крыму всегда, по большому счету, где-то начиная со второй половины девяностых, начинался как раз с начала июля. Те цифры, которые даются, вызывают у меня большие сомнения, мои расчеты показывают другие цифры.

Тем временем в Краснодарском крае России гостиницы с 1 июля заселяют гостей только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или отрицательных ПЦР-тестов. А с 1 августа, как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, гостиницы на Кубани будут принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, но при условии, что отдыхающие в течение трех дней после заселения пройдут вакцинацию.

Ограничительные меры во время курортного сезона из-за пандемии коронавируса ввели не только на Кубани, но и в Севастополе. С 28 июня там запрещено принимать в отелях организованные группы детей. Исключения составляют только учреждения, включенные в реестр организаций для детского отдыха и оздоровления. С 16 июля туристам в возрасте старше 18 лет можно заселиться в гостиницы Севастополя только при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о наличии антител, выданной не позднее чем за 30 дней до заселения.

Комментируя эти ограничения, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков высказал мнение, что в итоге это сыграет на руку так называемым «серым отелям» в Севастополе, а ограничения в Краснодарском крае приведут к увеличению турпотока в Крым.

Российский тревел-консультант Светлана Щипанова высказала мнение, что открытие египетского направления для российских туристов не сильно повлияет на спрос в Крыму, поскольку у всех туристов разные запросы и предпочтения.

Глава крымского отделения российского Союза туриндустрии Борис Зелинский напомнил, что практически все объекты размещения в Крыму были забронированы до начала курортного сезона и периода подтоплений. Есть и другие факторы, которые помогают российским туристам выбирать отдых на полуострове, полагает эксперт.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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