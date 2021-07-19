Мужчина разбился насмерть в «Чертовом ущелье» под Судаком

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В Судаке погиб мужчина, сорвавшись в ущелье во время прогулки в районе горы Сокол.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

ЧП произошло в минувшие выходные. Мужчина оступился и упал в расщелину Шайтан-Дере, которую в народе называют «Чертово ущелье». На поиски оперативно были направлены спасатели, они обнаружили мужчину без признаков жизни.

«В результате проведенных поисковых мероприятий пострадавший был обнаружен без признаков жизни в районе горы Сокол, в ущелье Шайтан-Дере, на глубине около 12 метров», - сообщили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали его к подножию горы Сокол и передали правоохранителям для проведения следственных действий.

Кроме того, в выходные в Судаке прошла еще одна поисково-спасательная операция. В районе мыса Меганом отдыхающей «дикарем» женщине стало плохо. С предварительным диагнозом «тепловой удар и обезвоживание организма» ее доставили в Судакскую горбольницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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