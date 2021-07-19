Происшествия
Мужчина разбился насмерть в «Чертовом ущелье» под Судаком
фото © Новости Крыма
В Судаке погиб мужчина, сорвавшись в ущелье во время прогулки в районе горы Сокол.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
ЧП произошло в минувшие выходные. Мужчина оступился и упал в расщелину Шайтан-Дере, которую в народе называют «Чертово ущелье». На поиски оперативно были направлены спасатели, они обнаружили мужчину без признаков жизни.
«В результате проведенных поисковых мероприятий пострадавший был обнаружен без признаков жизни в районе горы Сокол, в ущелье Шайтан-Дере, на глубине около 12 метров», - сообщили в ведомстве.
Спасатели эвакуировали его к подножию горы Сокол и передали правоохранителям для проведения следственных действий.
Кроме того, в выходные в Судаке прошла еще одна поисково-спасательная операция. В районе мыса Меганом отдыхающей «дикарем» женщине стало плохо. С предварительным диагнозом «тепловой удар и обезвоживание организма» ее доставили в Судакскую горбольницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мусорный полигон под Евпаторией потушили на 90 процентов. На данный момент осталось около 10% от первичного возгорания на полигоне ТКО под Евпаторией.
Тление по нескольким очагам: МЧС о ситуации на полигоне в Евпатории. Превышений концентраций загрязняющих веществ на тлеющем мусорном полигоне в Евпатории не выявлено.
ДТП с маршруткой на трассе Ялта-Симферополь: есть пострадавшие. Два человека получили травмы в результате аварии с участием маршрутного автобуса и легковушки, которая произошла в субботу днем на трассе Ялта-Симферополь.
Попавший под катер севастопольский ныряльщик мог погибнуть накануне. Человек, 12 июля предположительно попавший под катер в Балаклавской бухте, вероятно, был уже мертв на момент столкновения с судном.
Жители Севастополя боятся камней на головы
Уборка домов и территории, вывоз мусора и аварийных деревьев, ремонт подъездов, детские площадки и зеленые зоны – о своих проблемах жители проспекта Острякова, 216 рассказали представителям власти.
В Севастополе напротив памятника Затопленным кораблям появился герб Украины фото
Напротив главного символа Севастополя – памятника Затопленным кораблям – неизвестные выцарапали украинский герб.
Мужчина разбился насмерть в «Чертовом ущелье» под Судаком
В Судаке погиб мужчина, сорвавшись в ущелье во время прогулки в районе горы Сокол.
Ограничения в Крыму по COVID-19: что меняется с 17 июля
Новые ограничения вводят в Крыму в целях предотвращения распространения коронавируса, соответствующие изменения внесены в указ главы РК о режиме повышенной готовности.
вчера
Автобусный маршрут вызвал гнев севастопольцев
В последнее время новости и события в транспортной сфере Севастополя радуют все меньше. А точнее все больше расстраивают горожан. Очередной пост недовольства появился в соцсети «Вконтакте».