Происшествия
Машина с детьми пострадала в ДТП под Севастополем
Вечером 18 июля на трассе Ялта – Севастополь произошло ДТП, в результате которого в больницу были доставлены двое детей.
Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.
Столкновение автомобилей «Ниссан» и «Мазда» произошло после выезда последнего на встречную полосу. Мужчина 1980 года рождения врезался в иномарку, в которой кроме 39-летней женщины находились двое детей 7 и 13 лет.
«В результате дорожно-транспортного происшествия дети были доставлены в городскую больницу. Ребенок 7 лет в момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве, тринадцати лет – пристегнут ремнем безопасности», – уточнили в ведомстве.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением. Участники аварии, как сообщили в МВД, были трезвыми. По факту ДТП проводится проверка.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: Форпост
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