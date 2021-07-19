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Бизнес

Крымская верфь хочет отсудить почти 25 миллионов

10:55 понедельник, 19 июля 2021

Феодосийский судостроительный завод (СМЗ) «Море» подал в арбитражный суд Крыма иск на 24,9 млн рублей к Ленинградскому судостроительному заводу «Пелла».

Согласно судебной картотеки, дело рассматривается в первой инстанции. Однако подробности пока не разглашаются.

В юридическом отделе «Моря» отказались давать комментарии по этому делу.

Напомним, феодосийский СМЗ долгое время простаивал без заказов. В мае 2014 года «Море» было национализировано решением Госсовета республики, а осенью 2015 года передано в федеральную собственность.

По информации агентства «Интерфакс», 15 ноября 2016 года было объявлено о передаче завода в аренду заводу «Пелла» до 2021 года.

В тексте использованы материалы: Форпост

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