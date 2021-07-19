Власть
Глава минприроды Крыма заявил о скорой отставке
Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев намерен покинуть занимаемую должность.
С таким заявлением он выступил перед своими заместителями, сообщил источник в министерстве.
«Сегодня во время аппаратного совещания Геннадий Павлович объявил своим заместителям о намерении уйти в отставку. Однако пока никаких заявлений или каких-либо других официальных документов, подтверждающих этот факт, нет», – уточнил источник.
Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым – главный государственный инспектор Республики Крым Геннадий Нараев возглавляет министерство с апреля 2014 года.
Отставку главы минприроды Крыма и назначение нового министра, по действующему законодательству, должны согласовать депутаты Госсовета республики.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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