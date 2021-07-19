Фекалии целого квартала стекаются в квартиру одного жителя Севастополя

Уже несколько лет канализационные стоки из трех домов изливаются прямо в квартиру жителя Севастополя. Департамент городского хозяйства указывает, что по решению суда решить эту проблему должен застройщик, построивший канализацию кое-как.

А пока что решать вопрос призвана локальная канализационная насосная станция, которую приходится прочищать руками всех неравнодушных соседей.

Эта яркая и дурно пахнущая во всех смыслах история не первый год длится на улице Челюскинцев, прямо через дорогу от одной из жемчужин городского благоустройства – парка «Учкуевка».

Согласно официальной позиции департамента городского хозяйства Севастополя, выраженной в письме за подписью главы ведомства Евгения Горлова, многоквартирные дома по ул.Челюскинцев 57/2 и 57/3 были сданы в эксплуатацию в 2013 году. Застройщиком выступал ЖСК «Проспект-2», председателем правления которого числится В.А.Шуляк. В.А.Шуляк не смог передать специализированным организациям наружные сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения – и, хотя с 18 мая 2018 года дома находятся в ведении ООО «ГУК Севастополь», наружные сети по-прежнему имеют неясную подотчетность.

Как подчеркивается в ответе департамента городского хозяйства, чтобы наружные сети домов по ул. Челюскинцев обрели хозяина, ЖСК «Проспект-2» должен сначала выполнить в полном объеме технические условия. До этого времени, уверены в департаменте, канализационные стоки перекачиваются локальной канализационной насосной станцией (ЛКНС).

Когда именно ЖСК «Проспект-2» выполнит технические условия в полном объеме – сказать трудно. Ленинский районный суд Севастополя решением от 23 сентября 2019 года обязал ЖСК «Проспект-2» устранить нарушения требований градостроительного законодательства, которые имели место при строительстве многоквартирного дома №57 по ул. Челюскинцев – выполнить выданные «Водоканалом» ТУ для подключения к инженерным сетям.

По состоянию на июль 2021 года видимых устранений нарушений не случилось.

Три дома по улице Челюскинцев объединены единой канализационной системой, и если по требованиям законодательства канализационный коллектор должен находиться как минимум в двадцати метрах от многоквартирного дома, то в данном случае колодец оборудован прямо у стены, за которой живут люди.

«Застройщик провел с нами собрание в 2015 году, сказал – вы понемногу заселяйтесь, а я коммуникации сдам», – вспоминают жильцы.

Сдать дом в эксплуатацию застройщик смог благодаря известному 6-ФКЗ, локально легализовавшему украинские нормы и правила в Севастополе – законодательство Украины позволяло сдавать дом в эксплуатацию без коммуникаций. Решить вопрос с газом застройщик до конца не успел, поэтому некоторые корпуса дома остаются без газа уже шестой год.

ЛКНС, о котором говорится в письме горхоза, не выдерживает вообще никакой критики.

«Насос стоит без сепаратора, он один. Как только кто-то кидает тряпку или что-то подобное, забивает насос, фекальные массы идут через люк ЛКНС, а также в квартиру по соседству», – объясняют жильцы.

Такое случается примерно два раза в неделю. Или чаще, что зависит от настроения насоса, а также интенсивности его работы: в летний период дома дополнительно заселяются отдыхающими, и нагрузка на импровизированную канализацию резко растет.

«Идет через унитаз, хлещет вверх. Сделан уже четвертый ремонт. Бывает так, что я возвращаюсь – а у меня фекалии плавают по щиколотку», – описывает свою жизнь Александр, больше всего страдающий от градостроительных решений и равнодушия чиновников.

Продать квартиры Александр и его соседи, минимум два раза в неделю подвергающиеся фекальному цунами, не могут по моральным и практическим причинам – любой суд признает сделку недействительной. Системного решения городские власти им предложить не могут, так что люди пытаются спасаться своими силами.

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