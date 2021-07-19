Дом, гараж и восемь автомобилей: сильный пожар в Симферополе

фото © МЧС Крыма

Сильный пожар в частном секторе вспыхнул на улице Тарабукина в Симферополе, в районе Петровской балки.

По информации очевидцев, возгорание началось в гараже, затем пламя перекинулось на жилой дом.

«Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РК в 20.25, горел двухэтажный гараж на ул. Тарабукина, - уточнили в главке МЧС по РК, - Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Общая площадь возгорания составляла более 200 квадратных метров. Газодымозащитной службой проводится разведка. Привлечены дополнительные силы».

«Мы сначала почувствовали сильный запах гари, потом увидели мощное пламя, сразу стали звонить в 101», - говорят очевидцы.

Загорелся двухэтажный гараж и частная автомастерская, где было большое количество горючих предметов, покрышек, горюче-смазочных материалов, поэтому столб черного дыма протянулся через весь город с северо-востока на юго-запад, встревоженные горожане принялись звонить в 101.

По данным ГУ МЧС Росси по РК, пожар тушили девять единиц техники и 40 человек личного состава. На площади 220 квадратных метров пожар локализован. Остается значительное задымление, работа продолжается.

Благодаря своевременным действиям огнеборцев, удалось спасти жилой дом, хотя значительная часть кровли повреждена огнем. Также удалось избежать взрывов, хлопков газа.

Осложняла работу пожарных плотная застройка в частном секторе. Была велика опасность распространения огня на соседние строения. Владельцы соседних домов опасались развития пожара.

Среди предварительных причин возгорания называют короткое замыкание. Также, по словам очевидцев, повреждена часть машин, стоявших на ремонте. Ранее сообщалось о восьми автомобилях, данные уточняются, пожарные продолжают ликвидацию пожара.Столб пламени и дыма было видно из самых отдаленных районов города. По данным спасателей, пострадавших нет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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