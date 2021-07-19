Автобусный маршрут вызвал гнев севастопольцев

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В последнее время новости и события в транспортной сфере Севастополя радуют все меньше. А точнее все больше расстраивают горожан. Очередной пост недовольства появился в соцсети «Вконтакте».

Вслед за историей с оптимизацией 12-го маршрута уставшие от жары на улице и не менее изнуряющей духоты в салонах автобусов севастопольцы пожаловались на работу автобуса №3, курсирующего между площадью 50-летия СССР и Фиолентом.

По словам жительницы города Анжелы Чугаевой, поводы для жалоб на работу третьего маршрута возникают регулярнее, чем ходят сами автобусы.

Накануне из-за перебоев в расписании движения на остановках следования автобуса №3 скопилось много народа, люди вынуждены были на полчаса дольше ждать автобуса под палящим солнцем, поскольку спрятаться в тени у них возможности не было.

В дополнение ко всем неудобствам в самом автобусе не работал кондиционер – ехать людям пришлось в тесноте и духоте. Не спасали ситуацию даже открытые окна, утверждает Анжела Чугаева.

«Просим что-то сделать с расписанием, увеличить количество автобусов, если их недостаточно для выполнения маршрута по расписанию, а также починить везде кондиционеры», – обратилась через соцсеть к профильному ведомству женщина.

В комментариях под постом Анжелы Чугаевой горожане отметили, что такая проблема существует и на других маршрутах городского транспорта.

Как выяснилось, обслуживанием третьего маршрута занимается ГУПС «Севэлектроавторанс им. А.В. Круподерова». По словам замдиректора по эксплуатации Алексея Кобышева, на прошлой и в начале этой недели перебои в работе маршрута №3 действительно были – по не зависящим от предприятия причинам.

«Газовая заправка проводила регламентные работы по техническому обслуживанию. Из-за этого были перебои с заправкой автобусов и соответственно сдвиги в графиках <движения автобусов>», — сообщил он.

На сегодня газовое оборудование на заправке установлено, автобусы ходят по установленному графику с интервалами в 15 минут. Всего на маршруте курсирует 12 автобусов, уточнил Алексей Кобышев.

Что касается сбоев в работе кондиционеров в автобусах, то такое случается, и не только на маршруте №3 – периодически любая техника выходит из строя, отметил Кобышев.

При этом, подчеркнул он, каждую ночь после рейсов автобусы проходят обслуживание и утром выходят на линию в исправном состоянии. Все неполадки в работе кондиционеров возникают непосредственно в пути.

«В случае, когда пассажир или водитель обнаружил, что не работает кондиционер, об этом сообщается, но это уже выход техники из строя непосредственно на маршруте», – пояснил Кобышев.

Сложностей в системе охлаждения воздуха в общественном транспорте добавляет очень жаркая погода на улице и постоянное открытие и закрытие дверей на остановках.

«Это приводит к тому, что не совсем эффективно работает система – и поток людей большой, и очень жарко на улице, ситуация выходит из температурного режима», – отметил замдиректора «Севэлектроавтотранса».

В тексте использованы материалы: Форпост

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