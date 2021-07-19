Авария «обезводила» часть Симферополя и пригород

Из-за аварии на сетях холодного водоснабжения часть Симферополя и пригорода осталась без воды.

Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

По информации предприятия, авария произошла в понедельник днем в районе улиц Олега Кошевого/Зои Космодемьянской.

«В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения ограничено водоснабжение в микрорайонах: Белое 1-5, Ана-Юрт, Акрополис, Хошкельды, Каменка, Айкаван, Марьино (улицы Беспалова, Гончарова, Ломоносова, Генерала Родионова, Лескова, Радищева, проспект Вернадского, Рылеева, Пирогова, Мира, Б.Хохлова, Лазурная, Родниковая С.Перовской, Ялтинское шоссе, Щаденко, переулок Морской, а также прилегающие улицы и переулки. Кроме того, не будет воды в селах Заречное, Пионерское, Доброе и Кирпичное», - сообщают в пресс-службе.

Для отключенных абонентов будет организован подвоз питьевой воды согласно графику: ул. Мира, 9 (с 17:00 до 18:30), ул. Беспалова, 45-47 (с 17:00 до 18:30), Беспалова, 110 (с 17:00 до 18:30), ул. Ген. Родионова, 27 (с 18:30 до 20:00), ул. Ген. Родионова/Беспалова (с 18:30 до 20:00), ул. Промышленная, 23 (с 18:30 до 20:00), ул.Беспалова, 156 (с 20:00 до 21:00), ул. Беспалова, 79 (с 20:00 до 21:00), ул. Народная/Тюленина (с 20:00 до 21:00), Эски-Сарай (с 17:00 до 19:00), село Доброе, ул.40 лет победы, 8 (с 17:00 до 19:00).

О времени устранения аварии и сроке восстановления водоснабжения пока не сообщается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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