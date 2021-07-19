Аномальная жара в Крыму привела к перебоям в энергоснабжении

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Установившаяся в Крыму аномальная жара, на семь-восемь градусов превышающая средние многолетние температуры, привела к резкому росту энергопотребления и, как следствие, к локальным аварийным отключениям, сообщили в «Крымэнерго».

- На фоне повышения температуры на полуострове выросло потребление электрической энергии, достигнув в субботу 17 июля значения 1266 мегаватт, - уточнили на энергопредприятии. - Для сравнения, максимальное потребление 17 июня - 979 мегаватт. Причиной стало одновременное использование потребителями электроемких приборов при постоянной работе охлаждающих установок, кондиционеров и вентиляторов. Это приводит к повышенному расходу электроэнергии и увеличению токовой нагрузки на сети. Провода и трансформаторы греются, работая в предельных температурных режимах. Перегрузки вызывают точечные технологические нарушения в сетях и служат причиной отключения электричества.

Как отмечают энергетики, особенно увеличилось энергопотребление в курортных городах полуострова, где к местным жителям сейчас добавились десятки тысяч туристов Феодосии, Евпатории, Ялте, Саках и Симферополе.

В субботу в момент пиковых нагрузок около 18 часов из-за повреждения кабельной линии произошло аварийное отключение в Симферополе, из-за чего около 2900 абонентов остались без энергоснабжения. Шесть бригад энергетиков участвовали в ликвидации технологического нарушения и в течение полутора часов восстановили подачу электроэнергии. В тот же день около 20 часов в Евпатории в результате технологического нарушения без электроснабжения остались около 1270 абонентов. Энергетики устранили дефект и возобновили подачу электроэнергии также в течение 1,5 часов, уточняет rg.ru.

Чтобы минимизировать вероятность аварийных ситуаций, «Крымэнерго» призывает потребителей экономно использовать электроэнергию и не использовать одновременно приборы большой мощности - кондиционеры, электрочайники, микроволновые и электрические печи, утюги, стиральные машины.

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