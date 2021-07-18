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Ялтинское кольцо в Севастополе закроют для строительства «Тавриды»
фото © Новости Крыма
Движение по Ялтинскому кольцу в Севастополе закроют с 25 июля для строительства восьмого этапа трассы «Таврида».
Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«С 25 июля 2021 года по 1 мая 2023 года вводится изменение движения транспортного движения по Ялтинскому кольцу», – говорится в сообщении.
Объезд будет осуществляться по дорогам-дублерам.
Восьмой этап трассы «Таврида» начинается от примыкания Президентской дороги к седьмому этапу трассы, а заканчивается на Ялтинском кольце, где вместо него будет построена многоуровневая транспортная развязка. На кольце уже ведутся подготовительные работы.
Контракт на строительство восьмого этапа заключен в июне 2020 года. Генподрядчиком выбрана компания, построившая предыдущие семь этапов «Тавриды», – АО «ВАД».
Общая протяженность севастопольского этапа «Тавриды» составляет 7,9 километра, работы должны быть завершены в конце 2023 года, но власти рассчитывают, что работы выполнят досрочно.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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