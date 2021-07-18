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Выборы в Госдуму на территории Крыма обойдутся в 236 млн рублей
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Финансирование выборного процесса в Госдуму, который пройдет в сентябре, на территории Крыма составит 236 миллионов рублей, заявил глава Избиркома РК Михаил Малышев.
По его словам, 209 миллионов выделили на подготовку и проведение выборов, из них 164 миллиона - дополнительные средства работникам, 26 миллионов – организация безопасности во время голосования.
В сумму затрат войдут меры для обеспечения санитарной и эпидемической безопасности во время распространения COVID-19. Прежде всего это относится к необходимости обеспечения граждан и работников избирательных комиссий средствами для индивидуальной защиты.
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