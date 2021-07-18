Выборы в Госдуму на территории Крыма обойдутся в 236 млн рублей

фото © pixabay.com

Финансирование выборного процесса в Госдуму, который пройдет в сентябре, на территории Крыма составит 236 миллионов рублей, заявил глава Избиркома РК Михаил Малышев.

По его словам, 209 миллионов выделили на подготовку и проведение выборов, из них 164 миллиона - дополнительные средства работникам, 26 миллионов – организация безопасности во время голосования.

В сумму затрат войдут меры для обеспечения санитарной и эпидемической безопасности во время распространения COVID-19. Прежде всего это относится к необходимости обеспечения граждан и работников избирательных комиссий средствами для индивидуальной защиты.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму фиксируют рост цен: свекла и морковь бьют рекорды. Среди регионов Южного федерального округа максимальный рост потребительских цен наблюдался в Севастополе – на 1,2%.

В Крым фиксируют рекордный рост цен. Севастополь и Крым заняли первое и третье место среди регионов Южного федерального округа по росту потребительских цен за июнь.

Пострадавшим от ЧС в Крыму пообещали реструктурировать займы. Пострадавшие от наводнения жители Республики Крым смогут реструктурировать свои кредитные обязательства.

Уровень бедности в Крыму существенно превышает среднероссийский. Крым вошел в число самых бедных регионов России.