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Власть

Выборы в Госдуму на территории Крыма обойдутся в 236 млн рублей

10:26 воскресенье, 18 июля 2021
Выборы в Госдуму на территории Крыма обойдутся в 236 млн рублей

фото © pixabay.com

Финансирование выборного процесса в Госдуму, который пройдет в сентябре, на территории Крыма составит 236 миллионов рублей, заявил глава Избиркома РК Михаил Малышев.

По его словам, 209 миллионов выделили на подготовку и проведение выборов, из них 164 миллиона - дополнительные средства работникам, 26 миллионов – организация безопасности во время голосования.

В сумму затрат войдут меры для обеспечения санитарной и эпидемической безопасности во время распространения COVID-19. Прежде всего это относится к необходимости обеспечения граждан и работников избирательных комиссий средствами для индивидуальной защиты.

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