Военные корабли США выходят из Черного моря

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Американский ракетный истребитель класса Арлей Берк USS Ross и транспортно-десантный корабль USNS Yuma покидают Черное море после участия в военных учениях.

Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на заявление командования сил ВМС США в Европе.

Американский ракетный истребитель класса Арлей Берк USS Ross находился в Черном море с 26 июня и участвовал в организованных Украиной и США учениях «Си Бриз», а также управляемых Болгарией учениях «Бриз».

«Принимая участие в учениях «Си Бриз» и «Бриз», мы смогли продемонстрировать нашу общую приверженность безопасности Черноморского региона, вместе нашими союзниками в НАТО и партнерами. Мы направляемся через Средиземное море и можем гордиться тем, что мы значительно укрепили мир и безопасность через взаимодействие, сотрудничество и совместные действия в течение нашего пребывания в Черном море», – отметил командующий Ross Джон Д. Джон.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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