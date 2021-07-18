В Ялте пассажиров без масок будут штрафовать

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Власти Ялты усиливают контроль соблюдения масочного режима на всех муниципальных маршрутах города, водителей и пассажиров без масок будут штрафовать.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В ближайшее время на всех рейсах общественного транспорта ожидается проведение спецрейдов с участием сотрудников полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора, штрафовать будут не только пассажиров, которые едут без масок, но и водителей, которые это допустили», – говорится в сообщении.

Замглавы администрации Ялты Сергей Стрельбицкий уточнил, что за несоблюдение данных правил предусмотрены штрафы на физлиц от 1 до 30 тысяч рублей.

Он добавил, что во всех автобусах и троллейбусах, работающих на муниципальных маршрутах, начинают транслировать аудиоролик, предупреждающий о необходимости строгого соблюдения масочного режима и ответственности за это нарушение, которую понесет как пассажир, так и водитель.

«Перевозка пассажиров без масок запрещена. Водители могут отказать в продаже билета пассажирам без маски. Не начинать движение до выхода пассажиров без маски. Вызвать сотрудников правоохранительных органов, если пассажир не подчиняется требованиям водителя. Сотрудники правоохранительных органов имеют право составить протокол об административном правонарушении, и это повлечет за собой штраф до 30 тысяч рублей», – сказано в аудиообращении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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