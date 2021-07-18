В симферопольских парках ограничили работу аттракционов

Аттракционы в Детском парке и парке Гагарина в крымской столице теперь работают в ограниченном режиме.

Об этом сообщили в МБУК Парки столицы.

Теперь по средам и воскресеньям они закрыты для посетителей. В эти дни на объектах проводится генеральная уборка с дезинфекционными мероприятиями.

Ограничительные меры приняты в связи с Указом главы Республики Крым Сергея Аксенова от 13 июля 2021 года № 161-У по профилактике коронавирусной инфекции, связанным с ростом заболеваемости в регионе. Соответствующие изменения внесены в указ о введении в республике режима повышенной готовности в связи с пандемией.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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