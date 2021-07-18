Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +32
море +26

Власть

В симферопольских парках ограничили работу аттракционов

09:16 воскресенье, 18 июля 2021
Симферополь

Аттракционы в Детском парке и парке Гагарина в крымской столице теперь работают в ограниченном режиме.

Об этом сообщили в МБУК Парки столицы.

Теперь по средам и воскресеньям они закрыты для посетителей. В эти дни на объектах проводится генеральная уборка с  дезинфекционными мероприятиями.

Ограничительные меры приняты в связи с Указом главы Республики Крым Сергея Аксенова от 13 июля 2021 года № 161-У по профилактике коронавирусной инфекции, связанным с  ростом заболеваемости в регионе. Соответствующие изменения внесены в указ о введении в республике режима повышенной готовности в связи с пандемией.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе резко дорожает аренда жилья. Севастополь вошел в первую пятерку российских городов по росту цен на аренду жилья в первом полугодии.

В Симферополе поменяют концепцию ремонта дворов. Дворы в Симферополе с нового года будут ремонтировать комплексно. В проект планируют включать сразу несколько дворовых территорий.

В Крыму поручили поставить на кадастровый учет все придомовые территории. Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк поручил главам администраций муниципалитетов за два месяца закончить работу по постановке на кадастровый учет всех придомовых территорий.

Крымчане завалили жалобами Жилнадзор. Крымчане завалили контролирующие органы жалобами на качество содержания многоквартирных жилых домов управляющими компаниями.

Коронавирус в Крыму
В Крыму снова обновился рекорд по COVID-19

В Крыму снова обновился рекорд по COVID-19

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Крыму за сутки снова обновило исторический максимум.

Коронавирус в Крыму
В Ялте пассажиров без масок будут штрафовать

В Ялте пассажиров без масок будут штрафовать

Власти Ялты усиливают контроль соблюдения масочного режима на всех муниципальных маршрутах города, водителей и пассажиров без масок будут штрафовать.

Происшествия
Тление по нескольким очагам: МЧС о ситуации на полигоне в Евпатории

Тление по нескольким очагам: МЧС о ситуации на полигоне в Евпатории

Превышений концентраций загрязняющих веществ на тлеющем мусорном полигоне в Евпатории не выявлено.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе новый ковидный рекорд: оперативная сводка за сутки

В Севастополе новый ковидный рекорд: оперативная сводка за сутки

В Севастополе зарегистрированы 125 новых случаев заболевания COVID-19, это суточный максимум за все время пандемии.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации