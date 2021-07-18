В Севастополе в пять раз увеличат число видеокамер на улицах

Число видеокамер, установленных в разных районах Севастополя в рамках проекта регионального УМВД России «Безопасный город», до конца года увеличится впятеро.

Об этом в своем официальном Instagram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Глава города отметил, что формат совместного использования АПК «Безопасный город» он уже обсудил с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым. Согласно договоренностям города и ведомства, доступ к новым камерам сразу после подключения передадут оперативникам. Сейчас камер 238, а будет еще 1000, уточнил Развожаев.

«Мы подключаем камеры и передаем полиции доступ к сегменту видеоаналитики, возможности просмотра архива, что значительно сокращает сроки реагирования, в особенности в экстренных ситуациях», – сообщил губернатор.

Он отметил, что по инициативе начальника УМВД по Севастополю Павла Гищенко уже создано подразделение, которое беспрерывно мониторит ситуацию в городе по информации, снятой с камер. Благодаря этому пресечены уже десятки преступлений, совершенных в разное время суток.

Помимо технического оснащения, город уже этим летом ждет увеличение штата сотрудников полиции. По словам губернатора, необходимость в этом объясняется ростом населения в регионе, в том числе за счет туристического потока. А также открытием нового отделения полиции в Инкермане. Увеличение штата правоохранителей уже согласовано руководством МВД России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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