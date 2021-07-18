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В Севастополе увеличат штат полиции
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Штат полиции увеличат в Севастополе и откроют новое отделение.
Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, передает «Новый Севастополь».
«В летнем сезоне в УМВД по Севастополю традиционно приходит подкрепление из других регионов, но вопрос необходимо решать системно. Кроме того, до конца года планируется открытие полноценного районного отделения полиции в Инкермане, которое нужно укомплектовать сотрудниками», – заявил Развожаев.
Увеличение штата согласовано по итогам визита в Севастополь министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.
Также обсуждался вопрос установки новых видеокамер для наблюдения за общественным порядком. К имеющимся в городе 238 единицам до конца года установят еще 1 тысячу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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