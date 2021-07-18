Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +34
море +26

Власть

В Севастополе увеличат штат полиции

14:21 воскресенье, 18 июля 2021
Севастополь
В Севастополе увеличат штат полиции

фото © Новости Крыма

Штат полиции увеличат в Севастополе и откроют новое отделение.

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, передает «Новый Севастополь». 

«В летнем сезоне в УМВД по Севастополю традиционно приходит подкрепление из других регионов, но вопрос необходимо решать системно. Кроме того, до конца года планируется открытие полноценного районного отделения полиции в Инкермане, которое нужно укомплектовать сотрудниками», – заявил Развожаев.

Увеличение штата согласовано по итогам визита в Севастополь министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Также обсуждался вопрос установки новых видеокамер для наблюдения за общественным порядком. К имеющимся в городе 238 единицам до конца года установят еще 1 тысячу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте пассажиров без масок будут штрафовать. Власти Ялты усиливают контроль соблюдения масочного режима на всех муниципальных маршрутах города, водителей и пассажиров без масок будут штрафовать.

Жительница Севастополя обвиняется в организации незаконной миграции. Жительница Севастополя обвиняется в организации незаконной миграции на территории полуострова.

Крымчанин пойдет под суд за убийство собаки. 65-летний житель села Верхнекурганное Симферопольского района ответит в суде за жестокое обращение с собакой.

Крымчанин застрелил невестку из гарпуна, ему дали всего девять лет. 63-летний житель Сакского района признан виновным в убийстве супруги сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Коронавирус в Крыму
В Крыму снова обновился рекорд по COVID-19

В Крыму снова обновился рекорд по COVID-19

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Крыму за сутки снова обновило исторический максимум.

Власть
В Крыму с начала лета зафиксировано 15 аварий на линиях электропередач из-за ДТП

В Крыму с начала лета зафиксировано 15 аварий на линиях электропередач из-за ДТП

Дорожно-транспортные происшествия в Крыму с начала лета 15 раз стали причиной повреждения линий электропередач.

Коронавирус в Крыму
В Ялте пассажиров без масок будут штрафовать

В Ялте пассажиров без масок будут штрафовать

Власти Ялты усиливают контроль соблюдения масочного режима на всех муниципальных маршрутах города, водителей и пассажиров без масок будут штрафовать.

Власть
Нарушителей порядка в Симферополе накажут на 329 тысяч рублей

Нарушителей порядка в Симферополе накажут на 329 тысяч рублей

Административная комиссия Симферополя выписала штрафов нарушителям на сумму 329 тысяч рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации