В Севастополе увеличат штат полиции

фото © Новости Крыма

Штат полиции увеличат в Севастополе и откроют новое отделение.

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, передает «Новый Севастополь».

«В летнем сезоне в УМВД по Севастополю традиционно приходит подкрепление из других регионов, но вопрос необходимо решать системно. Кроме того, до конца года планируется открытие полноценного районного отделения полиции в Инкермане, которое нужно укомплектовать сотрудниками», – заявил Развожаев.

Увеличение штата согласовано по итогам визита в Севастополь министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Также обсуждался вопрос установки новых видеокамер для наблюдения за общественным порядком. К имеющимся в городе 238 единицам до конца года установят еще 1 тысячу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте пассажиров без масок будут штрафовать. Власти Ялты усиливают контроль соблюдения масочного режима на всех муниципальных маршрутах города, водителей и пассажиров без масок будут штрафовать.

Жительница Севастополя обвиняется в организации незаконной миграции. Жительница Севастополя обвиняется в организации незаконной миграции на территории полуострова.

Крымчанин пойдет под суд за убийство собаки. 65-летний житель села Верхнекурганное Симферопольского района ответит в суде за жестокое обращение с собакой.

Крымчанин застрелил невестку из гарпуна, ему дали всего девять лет. 63-летний житель Сакского района признан виновным в убийстве супруги сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.