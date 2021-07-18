В МЧС заявили, что пожар на мусорном полигоне в Евпатории полностью потушен

Последние очаги тления, остававшиеся после борьбы с пожаром на мусорном полигоне МУП «Экоград» под Евпаторией, полностью потушены, сообщили в МЧС РК со ссылкой на главу ведомства Сергея Садаклиева.

«По состоянию на 17:00 возгорание полностью ликвидировано. Выполнены все необходимые объемы работ. Ежедневно привлекалась техника, в том числе частных лиц. Огромное спасибо всем, кто помогал нам ликвидировать это возгорание», – сказал Садаклиев.

По его словам, более тысячи самосвалов завезли на объект около 22 тысяч тонн грунта, которым были засыпаны зоны тления, после чего территорию рекультивировали с помощью бульдозера.

Садаклиев поблагодарил всех причастных к ликвидации пожара, отметив, что к мероприятиям по тушению добровольно подключились многие жители Евпатории и Сакского района, многие при этом предложили задействовать в работах свою технику.

«Это позволило нам завершить работы намного раньше, чем предполагалось. Еще раз больше спасибо!» – заключил глава ведомства.

Напомним, днем 15 июля под Евпаторией загорелся мусорный полигон МУП «Экоград», общей площадью 25 гектаров. Совместно с городскими службами спасатели локализовали пожар, предотвратив угрозу распространения огня. Утром 16 июля открытых очагов возгорания специалист уже не фиксировали, при этом глава администрации Евпатории Роман Тихончук предупредил, что окончательно операции по тушению на территории могут занять неделю.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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