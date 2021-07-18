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Коронавирус в Крыму

В Крыму снова обновился рекорд по COVID-19

10:16 воскресенье, 18 июля 2021
В Крыму снова обновился рекорд по COVID-19

фото © strana.ua

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Крыму за сутки снова обновило исторический максимум.

За минувшие 24 часа вирус выявлен у 409 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 случаев завозные из-за рубежа», – написал Аксенов.

Накануне сообщалось о 401 подтвержденном случае коронавируса за сутки в Крыму.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 54 763 человек. Выздоровевших за весь период 47 203 человека, скончались 1 638 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай новой коронавирусной инфекции.

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Севастополю не хватает четверти всех докторов. В государственной системе здравоохранения Севастополя в 2020 году работали 1 656 врачей, 3 388 сотрудников среднего звена и 1 378 – младшего звена. Укомплектованность врачебными кадрами в медицинских организациях составляла 71,3%, средним медицинским персоналом – 76,9%.

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