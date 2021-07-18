Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Ялте пассажиров без масок будут штрафовать ● Ограничения в Крыму по COVID-19: что меняется с 17 июля ● В Севастополе новый ковидный рекорд: оперативная сводка за сутки ● Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Аксенов придумал рецепт, как победить коронавирус в Крыму
В Крыму снова обновился рекорд по COVID-19
фото © strana.ua
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Крыму за сутки снова обновило исторический максимум.
За минувшие 24 часа вирус выявлен у 409 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 случаев завозные из-за рубежа», – написал Аксенов.
Накануне сообщалось о 401 подтвержденном случае коронавируса за сутки в Крыму.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 54 763 человек. Выздоровевших за весь период 47 203 человека, скончались 1 638 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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