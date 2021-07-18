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В Крыму с начала лета зафиксировано 15 аварий на линиях электропередач из-за ДТП

13:16 воскресенье, 18 июля 2021
В Крыму с начала лета зафиксировано 15 аварий на линиях электропередач из-за ДТП

фото © Delfi

Дорожно-транспортные происшествия в Крыму с начала лета 15 раз стали причиной повреждения линий электропередач.

Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия «Крымэнерго».

«С начала лета 2021 года в зоне обслуживания ГУП РК «Крымэнерго» в результате дорожно-транспортных происшествий произошло 15 случаев повреждения линий электропередачи», – сообщили в «Крымэнерго».

Причиной одной из крупнейших аварий на ЛЭП в Крыму стало ДТП, произошедшее 15 июня в селе Садовое Нижнегорского района. В результате происшествия была повреждена опора ЛЭП 10 кВ, без электричества временно остались села Жемчужина, Пены, Садовое, Косточковка и Приречное.

25 июня в Красногвардейском районе неизвестное транспортное средство повредило опору ЛЭП, что привело к срабатыванию аварийной защиты на подстанции Колодезное 35 кВ. Это привело к обесточиванию сел Колодезное, Найденовка и Орловка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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