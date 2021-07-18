Спорт
В допинг пробах российских гребцов подтвердилось наличие мельдония
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Вскрытие допинг-проб Б российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина подтвердило наличие в их организмах мельдония.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина.
Допинг у гребцов был обнаружен после проведения внесоревновательного тестирования в середине июня на сборах в Греции. Оба спортсмена отобрались на Олимпийские игры в Токио, однако были исключены из состава в связи с подозрением в употреблении допинга.
Как сообщает «Эхо Москвы», изначально гребцов должны были сменить в парной четверке двое других спортсменов. Однако после вскрытия допинг-проб Б тренерский штаб сборной России принял решение снять с выступления на Олимпиаде экипаж мужской четверки парной, в которой должны были выступить Моргачев и Сорин.
15 июля Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева. Их подозревают в нарушении антидопинговых правил.
На Олимпиаде в Токио 25-летний Александр Кудашев должен был выступить на дистанции 200 метров баттерфляем, 30-летняя Вероника Андрусенко – в эстафете 4х100 вольным стилем.
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сказал, что федерация будет делать все возможное, чтобы российские пловцы были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх. Расследование в отношении Андрусенко и Кудашева продолжается.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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