В допинг пробах российских гребцов подтвердилось наличие мельдония

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Вскрытие допинг-проб Б российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина подтвердило наличие в их организмах мельдония.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина.

Допинг у гребцов был обнаружен после проведения внесоревновательного тестирования в середине июня на сборах в Греции. Оба спортсмена отобрались на Олимпийские игры в Токио, однако были исключены из состава в связи с подозрением в употреблении допинга.

Как сообщает «Эхо Москвы», изначально гребцов должны были сменить в парной четверке двое других спортсменов. Однако после вскрытия допинг-проб Б тренерский штаб сборной России принял решение снять с выступления на Олимпиаде экипаж мужской четверки парной, в которой должны были выступить Моргачев и Сорин.

15 июля Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева. Их подозревают в нарушении антидопинговых правил.

На Олимпиаде в Токио 25-летний Александр Кудашев должен был выступить на дистанции 200 метров баттерфляем, 30-летняя Вероника Андрусенко – в эстафете 4х100 вольным стилем.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сказал, что федерация будет делать все возможное, чтобы российские пловцы были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх. Расследование в отношении Андрусенко и Кудашева продолжается.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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